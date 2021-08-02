Соловьёв LIVE - Эксклюзив! Глава СВР Сергей Нарышкин. О Путине, Байдене, предателях, отправлении Навального и ЦРУ (2 Августа 2021)
Опубликовано: 2 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин – о том, как устроена разведка, шпионах, предателях, профессиональных рисках и студенческих воспоминаниях.
* По решению Минюста России ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Деятельность ФБК, ФЗПГ и штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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