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Соловьёв LIVE. Эксклюзив! Глава СВР Сергей Нарышкин. О Путине, Байдене, предателях, отправлении Навального и ЦРУ 02.08.2021

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Соловьёв LIVE 02.08.2021. Эксклюзив! Глава СВР Сергей Нарышкин. О Путине, Байдене, предателях, отправлении Навального и ЦРУ
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Соловьёв LIVE - Эксклюзив! Глава СВР Сергей Нарышкин. О Путине, Байдене, предателях, отправлении Навального и ЦРУ (2 Августа 2021)

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Опубликовано: 2 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин – о том, как устроена разведка, шпионах, предателях, профессиональных рисках и студенческих воспоминаниях.

 

* По решению Минюста России ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Деятельность ФБК, ФЗПГ и штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории РФ

 

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