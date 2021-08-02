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"Запад трясет от российских побед": Соловьев и Захарова - о драме на Олимпиаде-2020

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин – о том, как устроена разведка, шпионах, предателях, профессиональных рисках и студенческих воспоминаниях.

* По решению Минюста России ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Деятельность ФБК, ФЗПГ и штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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