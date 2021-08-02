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Тимановская иммигрирует в Польшу. Интервью Нарышкина Соловьеву. Доклад конгресса США о коронавирусе 02.08.2021

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Видео 02.08.2021. Тимановская иммигрирует в Польшу. Интервью Нарышкина Соловьеву. Доклад конгресса США о коронавирусе
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Видео - Тимановская иммигрирует в Польшу. Интервью Нарышкина Соловьеву. Доклад конгресса США о коронавирусе (2 Августа 2021)

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Опубликовано: 2 Августа 2021

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Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпийских игр после критики руководства сборной, получила польскую визу. Об этом в твиттере сообщил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач. Он добавил, что власти Польши «сделают все возможное», чтобы помочь Тимановской продолжить спортивную карьеру.

 

Издания «Проект»* и The Insider* связаны в одну сеть с расследовательской группой Bellingcat, с которой сотрудничают бывшие сотрудниками спецслужб. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале «Соловьев Live» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

 

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса.

 

*По решению Минюста России The Insider, Роман Баданин и Михаил Рубин включены в список СМИ, выполняющих функции «иностранного агента»

 

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