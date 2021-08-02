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Соловьёв LIVE. «Посмешище - это мягкая форма»: Соловьев ФАКТАМИ поставил Ахеджакову на место 02.08.2021

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Соловьёв LIVE 02.08.2021. «Посмешище - это мягкая форма»: Соловьев ФАКТАМИ поставил Ахеджакову на место
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Соловьёв LIVE - «Посмешище - это мягкая форма»: Соловьев ФАКТАМИ поставил Ахеджакову на место (2 Августа 2021)

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Опубликовано: 2 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Лия Ахеджакова требовала освободить «летчицу» Надежду Савченко (которая обвиняется в в пособничестве в убийстве журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина), «режиссера» Олега Сенцова, защищала Дмитриева, полностью оправдывала действия террористов дела «Сети»

 

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