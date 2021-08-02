"Запад трясет от российских побед": Соловьев и Захарова - о драме на Олимпиаде-2020

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Лия Ахеджакова требовала освободить «летчицу» Надежду Савченко (которая обвиняется в в пособничестве в убийстве журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина), «режиссера» Олега Сенцова, защищала Дмитриева, полностью оправдывала действия террористов дела «Сети»

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