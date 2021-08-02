Политическая Россия - США провалили очередные испытания гиперзвука (2 Августа 2021)
Опубликовано: 2 Августа 2021
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Ещё один провал – таковы результаты очередной попытки американских военных испытать гиперзвуковую ракету воздушного базирования. Двигатель нового «вундерваффе» просто не включился, притом, что ракета благополучно отделилась от самолёта-носителя
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