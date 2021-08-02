В новом выпуске видеоблога рассказал об ответе западных спецслужб на признание в России иностранными агентами ряд СМИ. В бой пошли проверенные иностранные агенты из числа беглых сотрудников признанной в России экстремистской организации. Почему очередная провокация не удалась – смотрите в этом видео.

Смотрите онлайн Николай Стариков Как иностранные агенты атакуют отечественных журналистов (2 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.