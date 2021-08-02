Почему Порошенко испугался, что Путин захватит Восточную Европу? Кого украинский еврей Зеленский назвал дальними родственниками? И как киевские власти решили покончить со всем русским?

Почему российский театр теперь начинается со скандала? Кому не понравилась матерящаяся со сцены Ахеджакова? И что может быть хуже Бузовой во МХАТе?

Смотрите онлайн Место встречи Буря в стакане (2 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.