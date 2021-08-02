Олимпийская схватка в Токио все больше приобретает политический окрас, западные спортсмены без лишних стеснений открыто намекают, что российские ребята выступают под допингом. Россияне стараются не реагировать на подобные заявления и продолжают завоевывать медали. Однако такой расклад дел вывел из себя главу антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта.

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