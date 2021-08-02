В этом выпуске:

- Инфляция с нами надолго, констатирует Набиуллина в интервью Financial Times;

- С 1 октября планируется ужесточить условия выдачи потребкредитов, чтобы сделать их менее рентабельными;

- Каждый шестой должник может столкнуться с проблемами при попытке выехать за границу;

- Больницам разрешили использовать лекарства, купленные самими пациентами или полученные от благотворителей;

- Ковид снова обрушился на Азию и Австралию: рекордная заболеваемость в Японии, Таиланде, Малайзии и австралийском Сиднее;

- В штатах новый эпицентр – Флорида, там за месяц число заражений взлетело в 20 раз;

- В России июль стал рекордным по смертности от ковида;

- На границе с Афганистаном начались российско-узбекские учения;

- Четыре человека погибли при ЧП на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области;

- Москве не нужен генплан – заявил Собянин, назвав советскую систему развития города кондовой;

- С 1 августа в России разрешено в исключительных случаях убивать краснокнижных зверей;

- Политическая активность граждан упала до минимума за 17 лет.

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