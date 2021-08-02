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Константин Сёмин. Талоны на лекарства, Генплан Собянина, Забить на выборы. Галопом по Европам 02.08.2021

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Константин Сёмин 02.08.2021. Талоны на лекарства, Генплан Собянина, Забить на выборы. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Талоны на лекарства, Генплан Собянина, Забить на выборы. Галопом по Европам (2 Августа 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 2 Августа 2021

В этом выпуске:
- Инфляция с нами надолго, констатирует Набиуллина в интервью Financial Times;
- С 1 октября планируется ужесточить условия выдачи потребкредитов, чтобы сделать их менее рентабельными;
- Каждый шестой должник может столкнуться с проблемами при попытке выехать за границу;
- Больницам разрешили использовать лекарства, купленные самими пациентами или полученные от благотворителей;
- Ковид снова обрушился на Азию и Австралию: рекордная заболеваемость в Японии, Таиланде, Малайзии и австралийском Сиднее;
- В штатах новый эпицентр – Флорида, там за месяц число заражений взлетело в 20 раз;
- В России июль стал рекордным по смертности от ковида;
- На границе с Афганистаном начались российско-узбекские учения;
- Четыре человека погибли при ЧП на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области;
- Москве не нужен генплан – заявил Собянин, назвав советскую систему развития города кондовой;
- С 1 августа в России разрешено в исключительных случаях убивать краснокнижных зверей;
- Политическая активность граждан упала до минимума за 17 лет.

 

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