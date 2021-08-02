Соловьёв LIVE - «Певчих проболталась»: Соловьев и Попов о ЛЖИВОМ «расследовании» навальнистов (2 Августа 2021)
Опубликовано: 2 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Евгений Попов о фейковом расследовании ФБК* в прямом эфире Соловьев Live
*ФБК — экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента
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