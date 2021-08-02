Ходорковский о давлении на журналистов. Коронавирус. Турция горит

Белорусские власти против бегуньи Тимановской. Приговор Соболь и Калви. Шульман

Тимановская иммигрирует в Польшу. Интервью Нарышкина Соловьеву. Доклад конгресса США о коронавирусе

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпийских игр после критики руководства сборной, получила польскую визу.

Преображенский суд Москвы оштрафовал фигуранта «санитарного дела» Дани Акеля на 100 тысяч рублей.

Глава СВР Сергей Нарышкин в интервью Владимиру Соловьеву заявил о связи «Проекта» с Bellingcat и бывшими сотрудниками западных спецслужб.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Тимановская уедет в Польшу. Первый приговор по «санитарному делу». Интервью Нарышкина Соловьеву (2 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.