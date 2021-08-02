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Дождь. Тимановская уедет в Польшу. Первый приговор по «санитарному делу». Интервью Нарышкина Соловьеву 02.08.2021

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Телеканал Дождь 02.08.2021. Тимановская уедет в Польшу. Первый приговор по «санитарному делу». Интервью Нарышкина Соловьеву
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Телеканал Дождь - Тимановская уедет в Польшу. Первый приговор по «санитарному делу». Интервью Нарышкина Соловьеву (2 Августа 2021)

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Опубликовано: 2 Августа 2021

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпийских игр после критики руководства сборной, получила польскую визу. 

Преображенский суд Москвы оштрафовал фигуранта «санитарного дела» Дани Акеля на 100 тысяч рублей. 

Глава СВР Сергей Нарышкин в интервью Владимиру Соловьеву заявил о связи «Проекта» с Bellingcat и бывшими сотрудниками западных спецслужб. 

 

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