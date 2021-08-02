Царьград. Главное. Откровения президента США: у Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия – так ли это 28.07.2021

Одна из резонансных тем в России — смерть трёх членов одной семьи на Кубани. Незадолго до этого они вакцинировались. При этом страдали сахарным диабетом и тяжелым заболеванием почек. В Росздравнадзоре уже заявили, что проведут проверку по факту смерти людей. Необходимость в прививке появилась у матери ребёнка — ей отказали в плановой операции, пока она не вакцинируется. Вместе с ней прививаться пошла вся семья, включая пожилых родителей. Разобраться в произошедшем призвали СК и Генпрокуратуру. Предметный анализ темы с врачами сегодня в «Царьград.Главное».

Смотрите онлайн Царьград. Главное Росздравнадзор назначил проверку по факту смерти вакцинированных членов одной семьи на Кубани (2 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.