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Царьград. Главное. Росздравнадзор назначил проверку по факту смерти вакцинированных членов одной семьи на Кубани 02.08.2021

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Царьград. Главное 02.08.2021. Росздравнадзор назначил проверку по факту смерти вакцинированных членов одной семьи на Кубани
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Царьград. Главное - Росздравнадзор назначил проверку по факту смерти вакцинированных членов одной семьи на Кубани (2 Августа 2021)

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Опубликовано: 2 Августа 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Одна из резонансных тем в России — смерть трёх членов одной семьи на Кубани. Незадолго до этого они вакцинировались. При этом страдали сахарным диабетом и тяжелым заболеванием почек. В Росздравнадзоре уже заявили, что проведут проверку по факту смерти людей. Необходимость в прививке появилась у матери ребёнка — ей отказали в плановой операции, пока она не вакцинируется. Вместе с ней прививаться пошла вся семья, включая пожилых родителей. Разобраться в произошедшем призвали СК и Генпрокуратуру. Предметный анализ темы с врачами сегодня в «Царьград.Главное».

 

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