Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Новиков (3 Августа 2021)
Опубликовано: 3 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В утреннем эфире Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр:
Запись
Константин Чумаков, директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Аркадий Дубнов, журналист, эксперт по странам СНГ
Живой гвоздь - Илья Новиков, адвокат
Валерий Иванович Карбалевич, белорусский политолог
Христо Грозев, руководитель отдела расследований издания Bellingcat
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