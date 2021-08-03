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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Новиков 03.08.2021

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Утренний разворот 03.08.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Новиков
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Новиков (3 Августа 2021)

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Опубликовано: 3 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В утреннем эфире Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр:

Запись
Константин Чумаков, директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети


Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»


Аркадий Дубнов, журналист, эксперт по странам СНГ


Живой гвоздь - Илья Новиков, адвокат


Валерий Иванович Карбалевич, белорусский политолог


Христо Грозев, руководитель отдела расследований издания Bellingcat

 

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