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Михеев. Итоги. Православный социализм. Модель нужно менять – у государства нет понятной стратегии 03.08.2021

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Михеев. Итоги 03.08.2021. Православный социализм. Модель нужно менять – у государства нет понятной стратегии
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Михеев. Итоги - Православный социализм. Модель нужно менять – у государства нет понятной стратегии (3 Августа 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 3 Августа 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Встреча С. Михеева с жителями города Каменск-Шахтинский

 

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