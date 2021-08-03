Видео - Сергей Михеев. Как минимум три федеральных закона нарушается. В Единой России очень жесткие рамки (3 Августа 2021)
Опубликовано: 3 Августа 2021
Сергей Михеев. Православный социализм. Модель нужно менять – у государства нет понятной стратегии
Сергей Михеев. Круглый стол по проблеме принудительной вакцинации "Прививаться нужно. Увольнять нельзя!"
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