В Киеве найден глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов, который исчез в украинской столице днем ранее.

Как сообщила во вторник городская полиция, Шишова нашли в парке, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи были при нём. Полиция начала уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Сакральная жертва белорусской оппозиции». Тело главы "Белорусского дома" Шишова нашли в парке Киева (3 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.