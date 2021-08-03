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Соловьёв LIVE. «Сакральная жертва белорусской оппозиции». Тело главы "Белорусского дома" Шишова нашли в парке Киева 03.08.2021

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Соловьёв LIVE 03.08.2021. «Сакральная жертва белорусской оппозиции». Тело главы "Белорусского дома" Шишова нашли в парке Киева
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Соловьёв LIVE - «Сакральная жертва белорусской оппозиции». Тело главы "Белорусского дома" Шишова нашли в парке Киева (3 Августа 2021)

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Опубликовано: 3 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В Киеве найден глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов, который исчез в украинской столице днем ранее.
Как сообщила во вторник городская полиция, Шишова нашли в парке, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи были при нём. Полиция начала уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

 

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