Утром 2 августа глава Белорусского дома в Киеве Виталий Шишов вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его нашли повешенным в парке. В Украине Шишов занимался помощью белорусам, бегущим от режима Лукашенко и удаленно помогал политзаключенным. По словам его коллег, никаких намеков на суицидальные мысли у него не было. Украинская полиция отрабатывает версию убийства, замаскированную под суицид.

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор в отношении политика Любови Соболь — ее приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщили в пресс-службе суда.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Смерть главы «Белорусского дома в Украине». Приговор Соболь. Оппозицию не регистрируют на выборах (3 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.