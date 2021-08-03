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Место встречи. Золотодобытчики 03.08.2021

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Место встречи 03.08.2021. Золотодобытчики
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Место встречи - Золотодобытчики (3 Августа 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 3 Августа 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Трансгендеры, политические беженцы и сексуально нейтральные гимнастки, чем еще удивят состязания в Токио? Станет ли нынешняя Олимпиада последней, где все ещё вместе? И нужны ли вообще нам эти игры по новым правилам? Легкоатлетка из Беларуси Тимановская приехала на Олимпиаду, не успела даже выступить, но уже стала фигуранткой главного скандала этих игр.

 

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