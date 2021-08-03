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Шафран. "От Богомолова к Богохулову": Русская культура над пропастью и во лжи - Дмитрий Певцов 22.07.2021

Участники форсайт-проекта нарисовали столице России светлое цифровое будущее в 2050 году: нейроинтерфейсы, глубокая виртуальность, чипы в головах. Насколько реальны эти предсказания и какое будущее уготовано столице и стране в целом? - разбираются Анна Шафран и геостратег Андрей Школьников.

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