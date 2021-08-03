Если Армения хочет помощи от России, ей нужно стать не просто партнером

Сербия, Северная Македония и Албания решили не дожидаться вступления в Евросоюз и уже сейчас позаботиться о том, чтобы их граждане могли свободно перемещаться в пределах трех стран: премьер-министр Албании Эди Рама, его северомакедонский коллега Зоран Заев и президент Сербии Александар Вучич договорились с 1 января 2023 года отменить взаимный пограничный контроль

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