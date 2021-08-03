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Почти 90% российских врачей заявили об остром дефиците кадров в своих медучреждениях. Причины – низкие зарплаты и бюрократизация медицины. Что в реальности происходит в отечественном здравоохранении? Обсудим в «Царьград.Главное» с Владиславом Шафалиновым и Николаем Крючковым.

Смотрите онлайн Царьград. Главное В России гигантский дефицит медицинских кадров: нас лечат или калечат (3 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.