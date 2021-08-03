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Время покажет 03.08.2021

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Время покажет 03.08.2021
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Время покажет (3 Августа 2021)

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Опубликовано: 3 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Олимпиада близится к своему завершению, уже в воскресенье состоится закрытие, но впереди еще несколько дней борьбы у многих спортсменов. Хотя многие уже повозвращались домой, например, того самого пловца Евгения Рылова, выигравшего золото для России в пятницу, в аэропорту встречали в тех самых масках с котиком. Такую ему запретили надеть на вручение награды, что очень расстроило парня. Российские фанаты решили его так поддержать.

 

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