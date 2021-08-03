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Константин Сёмин. Жалобы Дерипаски. Потолок госдолга. Старость не радость. Галопом по Европам 03.08.2021

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Константин Сёмин 03.08.2021. Жалобы Дерипаски. Потолок госдолга. Старость не радость. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Жалобы Дерипаски. Потолок госдолга. Старость не радость. Галопом по Европам (3 Августа 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 3 Августа 2021

В этом выпуске:
- Российская экономическая модель изжила себя – заявил Кудрин в интервью РБК;
- От введения экспортных пошлин на металл металлурги уже потеряли 50 миллиардов долларов;
- Бензин на заправках за неделю прибавил в цене еще от 5 до 15 копеек;
- Производители лекарств за полгода заработали больше полутриллиона рублей;
- Американский госдолг упёрся в потолок;
- Германия отправляет первый за 20 лет военный корабль в южно-китайское море;
- Движение Талибан не представляет угрозы для стран центральной Азии, уверены в российском МИДе;
- Во Львовской области на акцию протеста вышли жёны горняков;
- В России граждане готовы работать пока позволяет здоровье.

 

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