В этом выпуске:

- Российская экономическая модель изжила себя – заявил Кудрин в интервью РБК;

- От введения экспортных пошлин на металл металлурги уже потеряли 50 миллиардов долларов;

- Бензин на заправках за неделю прибавил в цене еще от 5 до 15 копеек;

- Производители лекарств за полгода заработали больше полутриллиона рублей;

- Американский госдолг упёрся в потолок;

- Германия отправляет первый за 20 лет военный корабль в южно-китайское море;

- Движение Талибан не представляет угрозы для стран центральной Азии, уверены в российском МИДе;

- Во Львовской области на акцию протеста вышли жёны горняков;

- В России граждане готовы работать пока позволяет здоровье.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Жалобы Дерипаски. Потолок госдолга. Старость не радость. Галопом по Европам (3 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.