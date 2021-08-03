Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

75 лет назад был казнен предатель Власов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ВЛАСОВА НЕТ - ВЛАСОВЦЫ ЕСТЬ»

⁃ Власов и его место в истории русского предательства.

⁃ Власова нет, а власовцы есть. Современные власовцы - кто они и кто их покровители.

⁃ Горячая пора - чем ближе к выборам, тем горячее. Что нас ждёт осенью?

ТЕМА: СУДЬБА ВУНДЕРКИНДА - УДАЧА ИЛИ ИСПЫТАНИЕ?

⁃ На первый курс в девять лет - легко ли быть вундеркиндом.

⁃ Обсудим трагические и счастливые истории нескольких российских вундеркиндов.

⁃ Нужно ли из ребёнка делать вундеркинда?

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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Власова нет - власовцы есть. Судьба вундеркинда - удача или испытание? Наши с Борисом Якеменко (3 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.