Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Власова нет - власовцы есть. Судьба вундеркинда - удача или испытание? Наши с Борисом Якеменко 03.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 03.08.2021. Власова нет - власовцы есть. Судьба вундеркинда - удача или испытание? Наши с Борисом Якеменко
03.08.2021 03.08.2021 03.08.2021 02.08.2021 02.08.2021 02.08.2021 02.08.2021 02.08.2021 01.08.2021 01.08.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Власова нет - власовцы есть. Судьба вундеркинда - удача или испытание? Наши с Борисом Якеменко (3 Августа 2021)

104 просмотра
5
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 3 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

75 лет назад был казнен предатель Власов. 

 

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ВЛАСОВА НЕТ - ВЛАСОВЦЫ ЕСТЬ»
 ⁃ Власов и его место в истории русского предательства. 
 ⁃ Власова нет, а власовцы есть. Современные власовцы - кто они и кто их покровители. 
 ⁃ Горячая пора - чем ближе к выборам, тем горячее. Что нас ждёт осенью?

 

ТЕМА: СУДЬБА ВУНДЕРКИНДА - УДАЧА ИЛИ ИСПЫТАНИЕ?

 ⁃ На первый курс в девять лет - легко ли быть вундеркиндом.
 ⁃ Обсудим трагические и счастливые истории нескольких российских вундеркиндов. 
 ⁃ Нужно ли из ребёнка делать вундеркинда?

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Власова нет - власовцы есть. Судьба вундеркинда - удача или испытание? Наши с Борисом Якеменко (3 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

НАШ. Черный квадрат Карасёва. Зеленский ДОГОВОРИТСЯ с Байденом и ВЕРНЕТ Крым 03.08.2021Политическая Россия. Укры и еврогрузины устроили совместный PASSEX 03.08.2021Дождь. Смерть Виталия Шишова в Киеве. Интервью Тихановской. Виолетта Грудина идет на выборы. Якутия горит 03.08.2021Соловьёв LIVE. Власова нет - власовцы есть. Судьба вундеркинда - удача или испытание? Наши с Борисом Якеменко 03.08.2021Особое мнение. Александр Проханов 03.08.2021Стратегия с Анной Шафран 03.08.2021Константин Сёмин. Жалобы Дерипаски. Потолок госдолга. Старость не радость. Галопом по Европам 03.08.2021Время покажет 03.08.202160 минут. Вечерний выпуск 03.08.2021Царьград. Главное. В России гигантский дефицит медицинских кадров: нас лечат или калечат 03.08.2021НАШ. Важное. Зеленский ВЕРНЕТ Крым! Кто убил Шишова? Транш МВФ на День Независимости 03.08.2021Константин Сёмин. Инструкция по разжиганию. ФКП 03.08.2021Особое мнение. Сергей Алексашенко 03.08.2021Соловьёв LIVE. Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 5. Крах Варшавского договора и начало приватизации 03.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс" 03.08.2021

Все ток-шоу