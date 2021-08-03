Соловьёв LIVE - Власова нет - власовцы есть. Судьба вундеркинда - удача или испытание? Наши с Борисом Якеменко (3 Августа 2021)
Опубликовано: 3 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Сакральная жертва белорусской оппозиции». Тело главы "Белорусского дома" Шишова нашли в парке Киева
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
75 лет назад был казнен предатель Власов.
ГЛАВНАЯ ТЕМА «ВЛАСОВА НЕТ - ВЛАСОВЦЫ ЕСТЬ»
⁃ Власов и его место в истории русского предательства.
⁃ Власова нет, а власовцы есть. Современные власовцы - кто они и кто их покровители.
⁃ Горячая пора - чем ближе к выборам, тем горячее. Что нас ждёт осенью?
ТЕМА: СУДЬБА ВУНДЕРКИНДА - УДАЧА ИЛИ ИСПЫТАНИЕ?
⁃ На первый курс в девять лет - легко ли быть вундеркиндом.
⁃ Обсудим трагические и счастливые истории нескольких российских вундеркиндов.
⁃ Нужно ли из ребёнка делать вундеркинда?
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