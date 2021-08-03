Тимановская уедет в Польшу. Первый приговор по «санитарному делу». Интервью Нарышкина Соловьеву

Смерть главы «Белорусского дома в Украине». Приговор Соболь. Оппозицию не регистрируют на выборах

3 августа полиция Киева нашла повешенным пропавшего накануне белоруса Виталия Шишова. В Украине он возглавлял «Белорусский дом» — организацию, которая оказывает помощь белорусам, покинувшим родину из-з политических репрессий. Ни личные вещи, ни телефон не пропали с места преступления.



В Якутии продолжают гореть леса. Столицу Республики заволокло дымом еще в начале июля, и иногда его концентрация повышается настолько, что он закрывает солнечный свет, а день невозможно отличить от ночи. Местные жители рассказывают, что в такие моменты с неба падает пепел.

Октябрьский районный суд Мурманская отказался избирать меру пресечения по "санитарному делу" (статья 236 УК) активистке Виолетте Грудиной, которая вышла из больницы после принудительной госпитализации. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

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