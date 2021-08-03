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Политическая Россия. Укры и еврогрузины устроили совместный PASSEX 03.08.2021

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Политическая Россия 03.08.2021. Укры и еврогрузины устроили совместный PASSEX
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Политическая Россия - Укры и еврогрузины устроили совместный PASSEX (3 Августа 2021)

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Опубликовано: 3 Августа 2021

Тренироваться совместно противостоять клятым москалям продолжают укры и еврогрузины, ранее имевшие дело с российской армией не во влажных фантазиях, а в реальности. Правда, единственным, что те и другие смогли выставить на «совместные учения кораблей ВМС типа PASSEX» оказались… три катера

 

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