Если Армения хочет помощи от России, ей нужно стать не просто партнером

Киргизов и таджиков выдворяют, а азербайджанцев - нет. ПОЧЕМУ

Тренироваться совместно противостоять клятым москалям продолжают укры и еврогрузины, ранее имевшие дело с российской армией не во влажных фантазиях, а в реальности. Правда, единственным, что те и другие смогли выставить на «совместные учения кораблей ВМС типа PASSEX» оказались… три катера

Смотрите онлайн Политическая Россия Укры и еврогрузины устроили совместный PASSEX (3 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.