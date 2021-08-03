Политическая Россия - Укры и еврогрузины устроили совместный PASSEX (3 Августа 2021)
Опубликовано: 3 Августа 2021
Еще
Тренироваться совместно противостоять клятым москалям продолжают укры и еврогрузины, ранее имевшие дело с российской армией не во влажных фантазиях, а в реальности. Правда, единственным, что те и другие смогли выставить на «совместные учения кораблей ВМС типа PASSEX» оказались… три катера
Смотрите онлайн Политическая Россия Укры и еврогрузины устроили совместный PASSEX (3 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.