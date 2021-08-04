Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Любовь Соболь (4 Августа 2021)
Опубликовано: 4 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Электронное голосование. Байден и Тихановская 29.07.2021
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Гаджи Зулумханов, ресторатор
Ася Рак, экономический обозреватель
Сакен Аймурзаев, журналист
Живой гвоздь - Любовь Соболь, политик, юрист
Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания от партии "Яблоко"
Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой
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