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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Любовь Соболь 04.08.2021

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Утренний разворот 04.08.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Любовь Соболь
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Любовь Соболь (4 Августа 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 4 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев


Гаджи Зулумханов, ресторатор


Ася Рак, экономический обозреватель


Сакен Аймурзаев, журналист


Живой гвоздь - Любовь Соболь, политик, юрист


Лев Шлосберг,  депутат Псковского областного Собрания от партии "Яблоко"
 

Татьяна  Хомич, сестра Марии Колесниковой

 

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