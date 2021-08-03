Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым (3 Августа 2021)
Опубликовано: 4 Августа 2021
Ведущие: Алексей Казаков
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Иноагенты-провокаторы выдвинули свою версию смерти главы "Белорусского дома в Украине". Беглый олигарх Ходорковский вкачивает деньги в вербовку молодежи. ЛГБТ-паре из рекламы "ВкусВилла" пришлось уехать из России. Осквернившая "Город Мертвых" туристка заявила, что приняла человеческие кости за муляжи. В Кувейте горит самая большая в мире свалка.
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