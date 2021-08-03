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Вести в 20:00 03.08.2021

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Вести в 20:00 03.08.2021
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Вести в 20:00 (3 Августа 2021)

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Вести в 20:00
Вести в 20:00
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Опубликовано: 4 Августа 2021

Самая тяжелая медаль, оценил Муса Евлоев свое золото Токио. Бронза по цене золота – у Никиты Нагорного, вопреки температуре и камню в почке. Третий полицейский покончил с собой после штурма Капитолия. После новых заражений Китай вводит тотальное тестирование на COVID-19. Бунт в лагере мигрантов в Литве, где переговорам с Лукашенко предпочитают газ. Явки, пароли известны: эстонский шпион в Петербурге работал консулом. Косметическая операция обернулась летальным исходом и уголовным делом.

 

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