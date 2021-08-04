В целом ряде предыдущих материалов я рассказывал вам о борьбе российских властей с инфляцией - как в общем, так и на отдельные категории товаров. Рост цен на некоторые из них даже поставили под угрозу выполнение государственных программ. Какими методами правительство решает проблему? И с кем на неделе у президента будет закрытая встреча на Урале?

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