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Политическая Россия. Тайная встреча Путина на Урале 04.08.2021

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Политическая Россия 04.08.2021. Тайная встреча Путина на Урале
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Политическая Россия - Тайная встреча Путина на Урале (4 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 4 Августа 2021

В целом ряде предыдущих материалов я рассказывал вам о борьбе российских властей с инфляцией - как в общем, так и на отдельные категории товаров. Рост цен на некоторые из них даже поставили под угрозу выполнение государственных программ. Какими методами правительство решает проблему? И с кем на неделе у президента будет закрытая встреча на Урале?

 

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