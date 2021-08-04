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Николай Стариков. «Независимые расследователи», Ми-6 и Кристина Тимановская 04.08.2021

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Николай Стариков 04.08.2021. «Независимые расследователи», Ми-6 и Кристина Тимановская
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Николай Стариков - «Независимые расследователи», Ми-6 и Кристина Тимановская (4 Августа 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 4 Августа 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла об интервью главы СВР Сергея Евгеньевича Нарышкина и «независимых расследователях», которые по стечению обстоятельств работают исключительно в интересах западных спецслужб. Также поговорили о провокации с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. Наконец, затронули тему создания комиссии по историческому просвещению в России.

 

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