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Дождь. Суд над Колесниковой. Рассмотрение апелляции ФБК. Главу «Альянса врачей» хотят отправить в СИЗО 04.08.2021

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Телеканал Дождь 04.08.2021. Суд над Колесниковой. Рассмотрение апелляции ФБК. Главу «Альянса врачей» хотят отправить в СИЗО
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Телеканал Дождь - Суд над Колесниковой. Рассмотрение апелляции ФБК. Главу «Альянса врачей» хотят отправить в СИЗО (4 Августа 2021)

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Опубликовано: 4 Августа 2021

В Москве проходит апелляция по делу о признании структур Навального экстремистскими.

 

В Минске 4 августа за закрытыми дверьми начался суд над одной из самых известных оппозиционерок Беларуси Марией Колесниковой. В сети опубликовали видео из зала суда, на котором Колесникова сложила руки в форме сердечка. Колесниковой грозит до 12 лет лишения свободы. Ее обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Ранее Мария Колесникова дала интервью Дождю, в котором рассказала, как белорусские власти предлагали ей сотрудничать и «сняться в кино а-ля» Протасевич.

 

Федеральная служба исполнения наказаний потребовала изменить меру пресечения главе профсоюза «Альянс врачей»* Анастасии Васильевой с запрета определенных действий на арест. Поводом для ходатайства стали несколько опозданий домой несколько раз на 3-10 минут. Согласно мере пресечения, Васильева должна возвращаться домой до 20:00.

 

*По решению Минюста России ФБК и «Альянс врачей» включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*Деятельность ФБК признана экстремистской и запрещена на территории РФ

 

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