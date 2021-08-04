Недавно в Ленте.Ру вышел материал под заголовком «Россия провалила программу по импортозамещению медицинского оборудования». Экономист Андрей Шпиленко рассказывает, почему это не так, и нужен ли нам вообще полный переход на отечественное медоборудование.

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