Как банальный розыгрыш довел блогера до тюрьмы? Почему даже жесткие наказания не учат провокаторов уму-разуму? Не пора ли вводить для звезд интернета особую статью в законе? В прошлом сезоне раз в неделю стабильно в программе обсуждались выходки различных блогеров. Говорили о том, что люди снимают находящиеся на грани здравого смысла и закона видео и о том, что с этими людьми делать.

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