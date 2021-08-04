Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. «Мы никому ничего не должны»: Михеев – о недовольстве Азербайджана после слов Жириновского 04.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 04.08.2021. «Мы никому ничего не должны»: Михеев – о недовольстве Азербайджана после слов Жириновского
04.08.2021 04.08.2021 03.08.2021 03.08.2021 03.08.2021 03.08.2021 02.08.2021 02.08.2021 02.08.2021 02.08.2021
Еще

Соловьёв LIVE - «Мы никому ничего не должны»: Михеев – о недовольстве Азербайджана после слов Жириновского (4 Августа 2021)

50 просмотров
3
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 4 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

МИД Азербайджана выразил протест временному поверенному в делах России в Азербайджане. Представителю Москвы вручили ноту. Поводом послужили высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

 

Лидер ЛДПР выразил мнение, что Россия «должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза». «Южный Кавказ — это наша зона влияния»,— считает политик. Он при этом не уточнил, в каком качестве Россия должна вернуться.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Мы никому ничего не должны»: Михеев – о недовольстве Азербайджана после слов Жириновского (4 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Политическая Россия. Почему уголовные дела на мигрантов заводят так тяжело 04.08.2021Особое мнение. Станислав Белковский 04.08.2021Константин Сёмин. Элита по Чубайсу. Сбой программы. Духовный опиум. Галопом по Европам 04.08.2021Стратегия с Анной Шафран 04.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Украинский формат" 04.08.2021НАШ. Важное. Зеленский и суд над Чаусом! Наказание для захватчика Кабмина. История Шишова 04.08.202160 минут. Вечерний выпуск 04.08.2021Дмитрий Гордон. Встреча с Вангой, сексуальные проблемы Соловьева, деньги, слезы, хейт, Бандера 04.08.2021Соловьёв LIVE. «Мы никому ничего не должны»: Михеев – о недовольстве Азербайджана после слов Жириновского 04.08.2021Особое мнение. Владислав Иноземцев 04.08.2021Место встречи. Вирусный эффект 04.08.2021Анатолий Шарий. Герой просто был неустроен в быту 04.08.2021Политическая Россия. Россия провалила импортозамещение медоборудования 04.08.2021Перший Незалежний. "Большой день" 04.08.2021НАШ. Марафон. Суд по резонансному делу Чауса. Крымская платформа. Коррупция в "Укрзализныце" 04.08.2021

Все ток-шоу