Соловьёв LIVE - «Мы никому ничего не должны»: Михеев – о недовольстве Азербайджана после слов Жириновского (4 Августа 2021)
Опубликовано: 4 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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МИД Азербайджана выразил протест временному поверенному в делах России в Азербайджане. Представителю Москвы вручили ноту. Поводом послужили высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Лидер ЛДПР выразил мнение, что Россия «должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза». «Южный Кавказ — это наша зона влияния»,— считает политик. Он при этом не уточнил, в каком качестве Россия должна вернуться.
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