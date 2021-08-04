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МИД Азербайджана выразил протест временному поверенному в делах России в Азербайджане. Представителю Москвы вручили ноту. Поводом послужили высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Лидер ЛДПР выразил мнение, что Россия «должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза». «Южный Кавказ — это наша зона влияния»,— считает политик. Он при этом не уточнил, в каком качестве Россия должна вернуться.

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