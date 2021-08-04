В этом выпуске:

- Революция в энергетике приведет к появлению новой мировой элиты – прогнозирует Чубайс;

- Бортпроводники «России» забастовали;

- Верховный суд вслед за конституционным разрешил продавать на торгах единственное жильё банкрота;

- В Роскосмосе оценивают последствия недавней стыковки российского модуля «Наука» с МКС;

- ЦИК опубликовал доходы кандидатов в Госдуму;

- В Оманском заливе захвачен танкер с асфальтом;

- В Кабуле покушение на министра обороны, ответственность уже взяли на себя талибы;

- Китайский производитель игр Тенсент вынужден запретить несовершеннолетним играть в будни больше часа в день;

- Байден продлил еще на 2 месяца мораторий на выселение.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Элита по Чубайсу. Сбой программы. Духовный опиум. Галопом по Европам (4 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.