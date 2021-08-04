Константин Сёмин - Элита по Чубайсу. Сбой программы. Духовный опиум. Галопом по Европам (4 Августа 2021)
Опубликовано: 4 Августа 2021
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В этом выпуске:
- Революция в энергетике приведет к появлению новой мировой элиты – прогнозирует Чубайс;
- Бортпроводники «России» забастовали;
- Верховный суд вслед за конституционным разрешил продавать на торгах единственное жильё банкрота;
- В Роскосмосе оценивают последствия недавней стыковки российского модуля «Наука» с МКС;
- ЦИК опубликовал доходы кандидатов в Госдуму;
- В Оманском заливе захвачен танкер с асфальтом;
- В Кабуле покушение на министра обороны, ответственность уже взяли на себя талибы;
- Китайский производитель игр Тенсент вынужден запретить несовершеннолетним играть в будни больше часа в день;
- Байден продлил еще на 2 месяца мораторий на выселение.
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