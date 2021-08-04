Уголовное преследование таксистов-мигрантов, избивших троих жителей города Мурино, начал Следственный комитет России. Против иностранцев возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц». А поспособствовал этому общественный резонанс вокруг поведения мигрантов в Ленинградской области

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