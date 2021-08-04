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Дождь. Апелляция по экстремизму ФБК. Беларусь: Тимановская и Шишов. Новые отказы в регистрации оппозиции 04.08.2021

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Телеканал Дождь 04.08.2021. Апелляция по экстремизму ФБК. Беларусь: Тимановская и Шишов. Новые отказы в регистрации оппозиции
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Телеканал Дождь - Апелляция по экстремизму ФБК. Беларусь: Тимановская и Шишов. Новые отказы в регистрации оппозиции (4 Августа 2021)

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Опубликовано: 4 Августа 2021

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение Мосгорсуда, объявившего Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Алексея Навального* экстремистскими организациями, передает корреспондент Дождя из зала суда.

 

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющий функции иностранного агента

*Деятельность ФБК и штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории РФ

 

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