Телеканал Дождь - Апелляция по экстремизму ФБК. Беларусь: Тимановская и Шишов. Новые отказы в регистрации оппозиции (4 Августа 2021)
Опубликовано: 4 Августа 2021
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Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение Мосгорсуда, объявившего Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Алексея Навального* экстремистскими организациями, передает корреспондент Дождя из зала суда.
*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющий функции иностранного агента
*Деятельность ФБК и штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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