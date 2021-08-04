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Соловьёв LIVE. Империя монголов. Начало. Темучжин. АРМАГЕДДОНЫЧ 04.08.2021

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Соловьёв LIVE 04.08.2021. Империя монголов. Начало. Темучжин. АРМАГЕДДОНЫЧ
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Соловьёв LIVE - Империя монголов. Начало. Темучжин. АРМАГЕДДОНЫЧ (4 Августа 2021)

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Опубликовано: 4 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим об империи монголов, её самом начале и ее основателе Темучжине.

 

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