Соловьёв LIVE - Империя монголов. Начало. Темучжин. АРМАГЕДДОНЫЧ (4 Августа 2021)
Опубликовано: 4 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Власова нет - власовцы есть. Судьба вундеркинда - удача или испытание? Наши с Борисом Якеменко
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим об империи монголов, её самом начале и ее основателе Темучжине.
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