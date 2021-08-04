Внимательно вся страна следила за выступлением наших красоток-синхронисток, они принесли России очередную золотую медаль, ставшую 14-й в копилке. Девушки сталкивались с огромными трудностями на пути к триумфу, чего стоит перепутанная во время начала их недавнего выступления песня. Ромашина после победы стала шестикратной олимпийской чемпионкой, а Колесниченко двукратной, это просто невероятные цифры.

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