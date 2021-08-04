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Время покажет 04.08.2021

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Время покажет 04.08.2021
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Время покажет (4 Августа 2021)

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Опубликовано: 4 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Внимательно вся страна следила за выступлением наших красоток-синхронисток, они принесли России очередную золотую медаль, ставшую 14-й в копилке. Девушки сталкивались с огромными трудностями на пути к триумфу, чего стоит перепутанная во время начала их недавнего выступления песня. Ромашина после победы стала шестикратной олимпийской чемпионкой, а Колесниченко двукратной, это просто невероятные цифры.

 

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Комментариев: 1
Лариса
4 Августа 2021, 21:21
Трепещите, белорусские оппозиционеры! Ведь на самом деле Баширов и Петров это Путин и Лукашенко. Шах и мат, вата. Или не вата. В общем, все параноики мира должны начинать бояться как следует.
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