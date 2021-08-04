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Доходность пенсионных накоплений, находящихся в управлении НПФ, в реальном выражении показала отрицательную динамику. Что это – непрофессионализм руководителей негосударственных пенсионных фондов или намеренное "выкачивание бабок" из народа? Обсудят в студии программы "Царьград.Главное" ведущий Никита Комаров и экономисты Алексей Зубец и Михаил Делягин.

Смотрите онлайн Царьград. Главное На старость не хватит: пенсии снова ушли в минус (4 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.