Соловьёв LIVE - СРОЧНО! Жирная точка в деле ФБК*. Суд над Колесниковой. Россияне любят Сталина. Спецэфир (4 Августа 2021)
Опубликовано: 4 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Еще
Мы в эфире со специальным выпуском! В студии - Армен Гаспарян.
*ФБК - организация, признанная в Российской Федерации экстремистской
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО! Жирная точка в деле ФБК*. Суд над Колесниковой. Россияне любят Сталина. Спецэфир (4 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.