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Соловьёв LIVE. СРОЧНО! Жирная точка в деле ФБК*. Суд над Колесниковой. Россияне любят Сталина. Спецэфир 04.08.2021

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Соловьёв LIVE 04.08.2021. СРОЧНО! Жирная точка в деле ФБК*. Суд над Колесниковой. Россияне любят Сталина. Спецэфир
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Соловьёв LIVE - СРОЧНО! Жирная точка в деле ФБК*. Суд над Колесниковой. Россияне любят Сталина. Спецэфир (4 Августа 2021)

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Опубликовано: 4 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире со специальным выпуском! В студии - Армен Гаспарян.

 

*ФБК - организация, признанная в Российской Федерации экстремистской

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО! Жирная точка в деле ФБК*. Суд над Колесниковой. Россияне любят Сталина. Спецэфир (4 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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