Почему уголовные дела на мигрантов заводят так тяжело

В России может появиться налог на мясо — для сдерживания изменений климата. С таким прогнозом выступил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, Песков пояснил, что политика «учета углеродного следа» может затронуть животноводство. По его словам, уже через несколько лет «мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем… принять налог на мясо». Климатическая повестка, считает Песков, способна изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий.

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