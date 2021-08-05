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Утренний разворот. Саша и Таня. Геннадий Гудков. Сергей Гуриев 05.08.2021

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Утренний разворот 05.08.2021. Саша и Таня. Геннадий Гудков. Сергей Гуриев
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Утренний разворот - Саша и Таня. Геннадий Гудков. Сергей Гуриев (5 Августа 2021)

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Опубликовано: 5 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В утреннем эфира Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр:


Иван Бакаидов, программист


Ася Рак, экономический обозреватель


Живой гвоздь - Геннадий Владимирович Гудков, политик, бывший депутат Госдумы


Сергей Гуриев, экономист, профессор Парижского университета Sciences Po

 

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