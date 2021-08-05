Утренний разворот - Саша и Таня. Геннадий Гудков. Сергей Гуриев (5 Августа 2021)
Опубликовано: 5 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Еще
В утреннем эфира Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр:
Иван Бакаидов, программист
Ася Рак, экономический обозреватель
Живой гвоздь - Геннадий Владимирович Гудков, политик, бывший депутат Госдумы
Сергей Гуриев, экономист, профессор Парижского университета Sciences Po
Смотрите онлайн Утренний разворот Саша и Таня. Геннадий Гудков. Сергей Гуриев (5 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.