Я уже писал, что некоторое время назад оказался в ситуации, когда мой рейс Симферополь-Москва был задержан практически на сутки. Постарался использовать возникшую проблему для того, чтобы понять, что происходит, какие права имеют пассажиры, как ведут себя в такой ситуации авиакомпании, что говорят об этом законы. Одним словом, записал ролик, чтобы изложить произошедшее и видение возникающей (к сожалению) часто проблемы.

Рассказал эту историю на встрече общественностью, которая состоялась 29 июля в «Бункере на Лубянке» в Москве.

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