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Николай Стариков. Задержки авиарейсов – кто виноват и что делать. История из жизни 05.08.2021

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Николай Стариков 05.08.2021. Задержки авиарейсов – кто виноват и что делать. История из жизни
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Николай Стариков - Задержки авиарейсов – кто виноват и что делать. История из жизни (5 Августа 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 5 Августа 2021

Ведущие: Николай Стариков

Я уже писал, что некоторое время назад оказался в ситуации, когда мой рейс Симферополь-Москва был задержан практически на сутки. Постарался использовать возникшую проблему для того, чтобы понять, что происходит, какие права имеют пассажиры, как ведут себя в такой ситуации авиакомпании, что говорят об этом законы. Одним словом, записал ролик, чтобы изложить произошедшее и видение возникающей (к сожалению) часто проблемы.

 

Рассказал эту историю на встрече общественностью, которая состоялась 29 июля в «Бункере на Лубянке» в Москве.

 

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