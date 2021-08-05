4 августа Роскомнадзор заблокировал издания «МБХ-медиа» и «Открытые медиа», связанные с Михаилом Ходорковским. При этом никаких уведомлений о блокировке издания не получали. Сайты внесли в реестр запрещенной информации по решению Генпрокуратуры России со ссылкой на закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 5 августа «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» заявили о прекращении работы после блокировки сайтов.

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