Почему политическая активность наших граждан упала до многолетнего минимума? Поможет ли обязательное голосование вернуть россиян в политику? Не пора ли лишать избирательного права тех, кому наплевать на свое будущее? Социологи фиксируют, что вовлеченность людей в политику сейчас невероятна низка, на уровне экспертов уже началось обсуждение, как же привлечь народ на выборы, заинтересовать его политикой вновь.

Смотрите онлайн Место встречи Пора определиться (5 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.