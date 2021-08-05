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Политическая Россия. Свалки грозят здоровью 17 млн россиян. Мы знаем, что делать 05.08.2021

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Политическая Россия 05.08.2021. Свалки грозят здоровью 17 млн россиян. Мы знаем, что делать
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Политическая Россия - Свалки грозят здоровью 17 млн россиян. Мы знаем, что делать (5 Августа 2021)

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Опубликовано: 5 Августа 2021

Наша планета начинает «жить в долг». Это значит, что ресурсы, которые могут восстановиться за год, заканчиваются, и у нас нет другого выбора, кроме перехода на осознанное потребление. Россия накопила уже 30 млн тонн мусора, который угрожает здоровью 17 млн человек. И пока европейские страны перерабатывают отходы, мы накапливаем их на полигонах. Но решение есть.

 

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