Наша планета начинает «жить в долг». Это значит, что ресурсы, которые могут восстановиться за год, заканчиваются, и у нас нет другого выбора, кроме перехода на осознанное потребление. Россия накопила уже 30 млн тонн мусора, который угрожает здоровью 17 млн человек. И пока европейские страны перерабатывают отходы, мы накапливаем их на полигонах. Но решение есть.

Смотрите онлайн Политическая Россия Свалки грозят здоровью 17 млн россиян. Мы знаем, что делать (5 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.