В этом выпуске:

- Рубль просел после заявлений американского федрезерва о планах остановить печатный станок;

- Свердловский депутат-единорос Гориславцев назвал коллег мерзкими людьми;

- Минфин отрицает, что в России может появиться налог на мясо;

- В Красноярском крае отозвана лицензия у горно-химического комбината, который поставляет топливо на Белоярскую АЭС;

- Машинисты грузовых поездов могут остаться без помощников;

- Самые деструктивные интернет-сервисы – это Фейсбук и Ютуб;

- Почти половина населения – за установку памятников Сталину и создание «Сталин-центра»;

- Встреча Путина и Байдена не смогла остановить визовую войну;

- Лукашенко требует закрыть каждый метр границы;

- Лесные пожары в Турции спровоцировали целую кампанию против президента;

- Число заражений ковидом в мире превысило 200 миллионов.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Мясо Пескова. Мерзкие люди. Верните Сталина! Галопом по Европам (5 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.