Константин Сёмин - Мясо Пескова. Мерзкие люди. Верните Сталина! Галопом по Европам (5 Августа 2021)
Опубликовано: 5 Августа 2021
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В этом выпуске:
- Рубль просел после заявлений американского федрезерва о планах остановить печатный станок;
- Свердловский депутат-единорос Гориславцев назвал коллег мерзкими людьми;
- Минфин отрицает, что в России может появиться налог на мясо;
- В Красноярском крае отозвана лицензия у горно-химического комбината, который поставляет топливо на Белоярскую АЭС;
- Машинисты грузовых поездов могут остаться без помощников;
- Самые деструктивные интернет-сервисы – это Фейсбук и Ютуб;
- Почти половина населения – за установку памятников Сталину и создание «Сталин-центра»;
- Встреча Путина и Байдена не смогла остановить визовую войну;
- Лукашенко требует закрыть каждый метр границы;
- Лесные пожары в Турции спровоцировали целую кампанию против президента;
- Число заражений ковидом в мире превысило 200 миллионов.
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