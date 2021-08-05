Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. В чьих интересах экс-глава УВД Камчатки распоряжался российской рыбой 05.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 05.08.2021. В чьих интересах экс-глава УВД Камчатки распоряжался российской рыбой
05.08.2021 05.08.2021 04.08.2021 04.08.2021 04.08.2021 04.08.2021 03.08.2021 03.08.2021 02.08.2021 01.08.2021
Еще

Политическая Россия - В чьих интересах экс-глава УВД Камчатки распоряжался российской рыбой (5 Августа 2021)

13 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 5 Августа 2021

Получение взятки размером 2 миллиона рублей инкриминируют задержанному экс-главе УВД Камчатского края генерал-майору полиции Михаилу Киселёву. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что судьбу уволенного из органов бывшего полицейского решит суд. А для нас в этой истории интересно то, кому именно мог позволять незаконно эксплуатировать российские биоресурсы взяточник в погонах

 

Смотрите онлайн Политическая Россия В чьих интересах экс-глава УВД Камчатки распоряжался российской рыбой (5 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Царьград. Главное. Первые в мире: Россия побеждает IT-гигантов 05.08.2021Шафран. Новые мировые элиты: чего испугался Чубайс 05.08.2021Время покажет 05.08.2021Вести в 20:00 05.08.2021НАШ. Важное. Скандальное интервью Зеленского о Донбассе! Лукашенко об Украине 05.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Голос народа" 05.08.2021Особое мнение. Максим Шевченко 05.08.2021Стратегия с Анной Шафран 05.08.2021Политическая Россия. В чьих интересах экс-глава УВД Камчатки распоряжался российской рыбой 05.08.2021Константин Сёмин. Мясо Пескова. Мерзкие люди. Верните Сталина! Галопом по Европам 05.08.2021Соловьёв LIVE. Империя монголов. Чингисхан и его потомки. АРМАГЕДДОНЫЧ 05.08.2021Особое мнение. Виктор Шендерович 05.08.2021Анатолий Шарий. Ради Зе ставят флаг на костях за 7 млн 05.08.202160 минут. Вечерний выпуск 05.08.2021Перший Незалежний. LIVE ШОУ. Якубин, Дудкин, Проторченко и Калиниченко 05.08.2021

Все ток-шоу