Получение взятки размером 2 миллиона рублей инкриминируют задержанному экс-главе УВД Камчатского края генерал-майору полиции Михаилу Киселёву. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что судьбу уволенного из органов бывшего полицейского решит суд. А для нас в этой истории интересно то, кому именно мог позволять незаконно эксплуатировать российские биоресурсы взяточник в погонах

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