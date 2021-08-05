НАШ - Важное. Скандальное интервью Зеленского о Донбассе! Лукашенко об Украине (5 Августа 2021)
Опубликовано: 5 Августа 2021
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Обсуждаемые темы:
1. Свежая социология КМИС. Украинцы недовольны властью и развитием Украины
2. Донбасс. Новое интервью Зеленского телеканала ДОМ. Реакция РФ
3. Беларусь-Украина. Заявления Лукашенко. Дело Шишова
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