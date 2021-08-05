Важное. Зеленский и суд над Чаусом! Наказание для захватчика Кабмина. История Шишова

Марафон. Рейтинг Зеленского. Визит Кулебы и Ермака в США

Обсуждаемые темы:

1. Свежая социология КМИС. Украинцы недовольны властью и развитием Украины

2. Донбасс. Новое интервью Зеленского телеканала ДОМ. Реакция РФ

3. Беларусь-Украина. Заявления Лукашенко. Дело Шишова

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